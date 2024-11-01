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Израильские бульдозеры повредили офис БАПОР в лагере Нур-Шамс

Армия обороны Израиля назвала ложным заявления об ответственности своих военных за какой-либо ущерб зданию.
Владимир Рубанов 2024-11-01 03:03:46
© Фото: Rizek Abdeljawad XinHua, Global Look Press

Израильская тяжелая строительная техника нанесла ущерб офису Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на территории Западного берега реки Иордан.

Филипп Лаззарини, генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщил в социальной сети Х, что офис больше не пригоден для использования.

Израильские войска серьезно повредили офис БАПОР в лагере Нур-Шамс на Западном берегу, используя бульдозеры, написал он.

Лаззарини отметил, что более 14 тысяч палестинских беженцев пользовались услугами офиса, получая там услуги здравоохранения, социальной защиты, образования и санитарии.

Армия обороны Израиля назвала ложным заявления об ответственности своих военных за какой-либо ущерб зданию.

Комиссар также сообщил, что израильские войска с октября 2023 года разрушили дороги в лагере, а также повредили водоснабжение и электроснабжение офиса.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Израиль может столкнуться с последствиями в случае запрета работы БАПОР. Он подчеркнул, что осуществление этого запрета может иметь последствия в соответствии с законодательством и политикой США.

Ранее Кнессет запретил работу агентства ООН по помощи палестинским беженцам.

#ООН #сша #Израиль #Западный берег реки Иордан #БАПОР #Филипп Лаззарини
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