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Во Франции на аукционе продали украденный в России указ Петра II

Исторический документ был продан за $3120. При этом стартовая цена составила $1000-1200.
Ирина Егорова 2024-11-01 03:28:08
© Фото: aguttes.com

Во Франции состоялся аукцион, где продали редкий исторический документ, похищенный из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА). Это указ императора Петра II.

Он ушел из-под молотка за $3120, хотя изначально он выставлялся за $1000-1200.Торги прошли 29 октября, согласно информации аукционного дома.

«1 страница, на русском языке. Очень редкий военный указ этого царя, умершего в 14 лет (он был императором с 8 мая)», - значится в карточке «товара».

Указ датируется 11 сентября 1727 г. О том, как именно и при каких обстоятельствах  историческая ценность пропала из здания РГВИА не сообщается.

Ранее в Великобритании на аукционе продали золотые часы самого богатого пассажира «Титаника» - 47-летнего Джона Джейкоба Астора. Они ушли с молотка за 1,5 миллиона долларов. Этот тот лот стал самым дорогим среди всех предметов с затонувшего в 1912 году парохода, когда-либо проданных.

#Франция #продажа #аукцион #документ #Петр II
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