Небензя заявил о саботаже Израилем резолюций ООН

Занимаясь саботажем резолюций Организации Объединенных Наций по палестинскому вопросу, Израиль фактически подрывает те решения, которые позволили стать ему членом всемирной организации. С таким заявлением во время заседания Совета Безопасности ООН выступил постоянный представитель РФ Василий Небензя.

Он напомнил израильским властям о 1949 году и резолюции №181, которая провозглашала создание двух независимых государств - Израиля и Палестины, и Иерусалим, который должен был перейти под международную опеку ООН.

«Хотел бы напомнить, что в 1949 году Государство Израиль было принято в ООН при условии соблюдения и выполнения двух краеугольных резолюций Генеральной Ассамблеи: номер 181 с планом раздела Палестины на два государства - арабское и еврейское, и номер 194 о беженцах, являющейся основой мандата Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ», - подчеркнул российский дипломат.

Он добавил, что наблюдается парадоксальная ситуация, при которой власти Израиля сознательно и целенаправленно подрывают некогда принятые в отношении этой страны решения ООН.

Небензя обратил внимание и на то, что по сей день палестинцы получают отказ в полноправном членстве во всемирной организации, отметив, что это происходит «при активном попустительстве» союзника Израиля в лице США.

В конце сентября глава российского МИД Сергей Лавров обратился к США, которые блокируют работу Совбеза ООН по установлению мира в ближневосточном регионе.

Участвуя в Генеральной Ассамблее всемирной организации, он заявил, что «спираль насилия» вышла далеко за пределы противостояния палестинцев и израильтян, также дестабилизируя обстановку в Средиземном море, Персидском заливе и в целом в Северной Африке. При этом неразрешенность вопроса создания Палестины лавров назвал краеугольным камнем этих процессов.