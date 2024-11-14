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Расчет ИСДМ «Земледелие» удаленно «засеял» минами район ротации ВСУ

Инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» позволяет в считанные минуты создавать минные поля для противодействия пехоте и бронетехнике противника.
2024-11-14 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы инженерного соединения группировки войск «Запад» с помощью инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» удаленно заминировали тыловой район боевиков ВСУ на одном из направлений в зоне проведения СВО. Своими грамотными и решительными действиями военнослужащие ВС РФ сорвали ротацию противника.

Данные о маршрутах передвижения врага бойцы получили от разведки. Оперативно выдвинулись на рубеж и произвели залп по району, где должны были передвигаться бронетехника и личный состав боевиков киевского режима.

Командир боевой машины отмечает, что ИСДМ «Земледелие» хорошо зарекомендовала себя в зоне спецоперации и не раз помогала при выполнении самых сложных и ответственных боевых задач.

«Когда наступали ДРГ, эта машина хорошо нас выручала. Она очень маневренная, быстро отрабатываем, сворачиваемся и уезжаем. Это ее большой плюс. Пока противник сориентируется, нас уже и след простыл», - рассказал командир боевой машины ИСДМ «Земледелие» с позывным Метель.

ИСДМ «Земледелие» предназначена для удаленного создания «интеллектуальных минных полей». Система производит пуски реактивных снарядов, которые обеспечивают установку мин на расстояние от пяти до 15 километров.

Боекомплект начинен противопехотными и противотанковыми минами. В считанные минуты машина «засеивает» ими площадь в несколько футбольных полей.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #минирование #ротация #СВО #ИСДМ «Земледелие»
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