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Расчет «Земледелия» сорвал три контратаки ВСУ под Авдеевкой

Удаленное минирование местности производится как в дневное, так и в ночное время суток.
2024-08-21 10:50:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» заминировал подходы к позициям российских войск, тем самым сорвав три контратаки ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Мы принимали участие в освобождении населенного пункта Авдеевка, в последующим это были Бердычи, Орловка, Тоненькое, Очеретино, ну и продолжаем сопровождать наши войскам в данном направлении и деятельности нашей группировки войск», – рассказал командир взвода управляемого минирования с позывным Отличник.

Он добавил, что на установленных минных заграждениях подрывалась пехота и бронетехника ВСУ. Как утверждает Отличник, удалось поразить ряд образцов, поставляемых Украине странами Запада в рамках военной помощи - танк Leopard, пять БМП M2 Bradley, БМП Marder, иностранные БТРы, а также советские танки Т-64 и Т-72.

Система, способная создавать минные заграждения на удалении, выстреливает реактивные снаряды. Таким образом, ИСДМ работает по принципу реактивной системы залпового огня, разбрасывая мины в заданном месте.

Боекомплект состоит из 50 боеприпасов калибра 122 мм, каждый из которых начинен противопехотными или противотанковыми минами. Автоматизированная система определяет координаты и устанавливает в боеприпасах условия для деактивации и самоликвидации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #Земледелие #СВО #Авдеевское направление
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