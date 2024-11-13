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Белый дом: Трамп остается угрозой демократии США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США «должны быть честными» с американцами, когда речь заходит об «угрозах» демократии.
Ян Брацкий 2024-11-13 23:18:30
© Фото: Allison Robbert - Pool via CNPConsolidated News Photos Keystone Press Agency Global Look Press

Белый дом устами пресс-секретаря Карин Жан-Пьер вновь назвал избранного президента США Дональда Трампа угрозой демократии, даже несмотря на призывы демократов прекратить враждебную риторику.

«Действующий президент США Джо Байден всегда трезво оценивал угрозу, которую бывший президент представляет нашей демократии», - заявила Жан-Пьер на брифинге для прессы.

Пресс-секретарь действующей администрации США также добавила, что власти «должны быть честными» с американцами, когда заходит речь о подобных «угрозах».

Напомним, ранее ряд политиков и видных общественных деятелей в Соединенных Штатах выступили с призывом смягчить агрессивную риторику в отношении Дональда Трампа.

Предприниматель Илон Маск, в свою очередь, напомнил о роли СМИ в «подстрекательстве к ненависти и насилию». Член палаты представителей Марджори Тейлор-Грин указала, что демократы сделали Трампа мишенью, публично призывая к его убийству.

За неделю до президентских выборов в США полиция задержала пожилого мужчину, которого подозревают в угрозах Дональду Трампу. Пенсионеру 74 года. На допросе он сначала все отрицал, а потом признался, что мог бы убить лидера республиканцев. Подозреваемому предъявили обвинения.

#сша #Трамп #Выборы #Белый дом #угрозы #маск
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