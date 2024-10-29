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В США задержали подозреваемого в угрозах убить Трампа

Сначала задержанный все отрицал, но потом признался, что мог бы попытаться убить Дональда Трампа.
Ян Брацкий 2024-10-29 21:45:17
© Фото: Guille Briceno, Keystone Press Agency, Global Look Press

В США задержали пожилого мужчину по подозрению в угрозах убийством в отношении кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

«74-летнему Полу Гавеносису были предъявлены обвинения в террористических угрозах и хулиганстве после заявлений, которые он якобы сделал в отношении Трампа, когда получал пропуск на стоянку», - сообщил телеканал WTAJ.

О подозрительном мужчине полицейским сообщил свидетель. Он предположил, что пропуск на стоянку позволил бы подозреваемому приблизиться к Трампу, который запланировал митинг неподалеку от этого места.

Отвечая на вопросы следователей и сотрудников Секретной службы, мужчина сначала все отрицал, но потом признался, что мог бы попытаться убить кандидата от республиканцев.

Напомним, за время избирательной кампании Дональд Трамп уже пережил два покушения. Первая попытка произошла 13 июля, когда в кандидата стреляли из снайперской винтовки. Второе покушение сотрудники Секретной службы предотвратили 15 сентября, задержав подозреваемого с винтовкой возле гольф-клуба Трампа. К расследованию подключилось ФБР. Выборы в США состоятся 5 ноября.

#сша #Выборы #Дональд Трамп #покушение #полиция
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