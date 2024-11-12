«Окно возможностей»: в Европе пытаются угадать шаги Трампа по Украине

Тема передачи власти и внешнеполитические приоритеты Штатов затмевает вопрос более насущный как для Банковой, так и для Евросоюза: выдержат ли европейские лидеры самостоятельное финансирование киевского режима. Ведь сигналы о том, что это бремя неизбежно, из Америки звучат будто все громче и громче.

На этом фоне Европу все более очевидно разрывает на тех, кто выступает за продолжение и эскалацию конфликта, и тех, кто из личной выгоды пытается переобуться в полете. Призвать всех к единству пытается Кайя Каллас, которая сменит Жозепа Борреля и займет пост главы евродипломатии. От курса своего предшественника пока еще кандидат на должность отклоняться не намерена, судя по высказываниям, прозвучавшим во время слушания в Европарламенте.

«Победа Украины - приоритет для всех нас. Ситуация на поле боя сложная. И поэтому мы должны продолжать работать каждый день, сегодня и завтра, столько, сколько потребуется, оказывая военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине», - заявила Каллас.

На фоне слухов о том, что США во главе с Трампом могут предпринять попытку выхода из НАТО, генсек Североатлантического альянса Марк Рютте на совместной пресс-конференции с Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце тоже ратовал за то, что Америка и Европа должны действовать сообща.

«Нам необходимо держаться вместе: Европе, Северной Америке и остальным нашим партнерам ради безопасности и процветания наших народов. Тем самым мы укрепим наш атлантический альянс. Самый большой вызов для нас сейчас - это поддержка Украины», - заявил он.

К слову, это первая встреча Макрона и Рютте с момента вступления генсека в должность.

У президента Франции вообще целый марафон встреч получился. Накануне в Париже с визитом был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. А ведь они совсем недавно встречались в Будапеште. Как передавала пресса, ожидалось, что Макрон и Стармер обсудят, как заставить Байдена до окончания президентского срока снять запрет на использование дальнобойных ракет на удары вглубь России. Но после этой встречи сенсационные заявления так и не прозвучали, а на Даунинг-стрит и вовсе заявили, что ни одна война не была выиграна с помощью одного лишь оружия. Отдуваться пришлось министру обороны Джону Хили.

«Я ожидаю, что США вместе с таким союзником, как Великобритания, продолжат поддерживать Украину так долго, как будет необходимо», - сказал он.

О всеобъемлющей поддержке Украины говорил и Олаф Шольц. Не так давно канцлер Германии докладывал, что страна на втором месте после США по объему предоставленной помощи Киеву. Но у Шольца приоритеты, очевидно, меняются после развала его правящей коалиции. К тому же, совсем скоро выборы, а кресло под ним шатается все сильнее.

«Не так много стран, которые могут позволить себе направить более 12 млрд евро в поддержку другой страны, находящейся в состоянии войны, заверяя: "Мы сделаем это за счет бюджета". Мы несколько раз пробовали. Но сейчас достигли пункта, когда, согласно планам бывшего министра финансов, речь зашла о финансировании за счет сокращения пенсий, за счет изъятия денег у местных сообществ, за счет средств, которых не хватает для модернизации нашей страны. Должны ли граждане оплачивать это решение? Ответ - нет», - заявил Шольц.

К слову, обвинения Шольца в адрес бывшего министра финансов Кристиана Линднера в намерении финансировать Украину за счет сокращения пенсий неназванный чиновник в партии бывшего главы Минфина назвал ложными. Подобные перепалки говорят об одном: очевидно, что единства мнений в Европе нет. Как нет и понимания, насколько радикально Трамп намерен изменить политику США в отношении Украины.

«Мне кажется, что Европе и всему остальному миру необходимо понять, что Дональд Трамп очень серьезно настроен на заключение мирного соглашения как можно скорее. Я сам говорил, что между выборами и днем инаугурации есть окно возможностей для этих переговоров. Посмотрим, что произойдет», - заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Опасения европейских сторонников войны по поводу того, что дальше придется выкручиваться самостоятельно, усиливаются и тем, что в новой команде Трампа руководящие посты займут те, кто и будет формулировать позицию избранного президента по Украине. Среди них, по некоторым данным американских СМИ, Марко Рубио, сенатор из Флориды. Ему прочат пост госсекретаря. Он недоволен политикой Евросоюза, не любит Китай и выступает за скорейшее прекращение украинского конфликта.