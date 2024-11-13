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Добровольцы из отряда «Варяг» рассказали о боях с ВСУ в приграничье

Добровольцы из числа бойцов отряда «Варяг» помогают нашим военнослужащим освобождать поселки Беловского района Курской области.
Владислав Кустов 2024-11-13 02:19:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцы добровольческого отряда «Варяг» помогают освобождать от ВСУ территорию курского приграничья. Действуют в тесном контакте со штурмовиками и разведчиками. Работать приходится с оглядкой. В небе постоянно летают вражеские «птицы» - ударные и разведывательные дроны противника.

«Мы уже привыкли к этим моментам. Обращаешь внимание, если нужно куда-нибудь в кусты заехать или в лесополосу. А так останавливаемся и начинаем отстреливаться по "птичкам"», - рассказал механик-водитель БМ-21 «Град» с позывным Кирей.

«Град» Кирея находится в лесу. Камикадзе охотятся именно за ним, но необходимо выезжать на огневую точку. Пользуясь затишьем бойцы выбираются на дорогу.

«Проводим разведывательные мероприятия. Ходим пешком по лесополкам, ближе к противнику заходим. Если предоставляется возможность, работаем как ДРГ», - поделился начальник связи добровольческого отряда «Варяг» с позывным Будулай.

Будулай - боец опытный. Защищает Донбасс в составе ополчения с 2014 года. Сейчас начальник связи отряда «Варяг» бригады «Терек». Рассказывает, какие задачи выполняют бойцы корпуса и его отряда. Сейчас они освобождают разбитые врагом поселки Беловского района Курской области.

Листва в лесах совсем опала. Спрятаться от дронов становится все сложнее, но все же в чаще камикадзе не могут маневрировать. Блиндажи, жилище солдат, общие кухни  - все этой выглядит, как целый город.

Расчет БПЛА добровольческого отряда «Варяг» корректирует РСЗО Кирея. Сейчас наши войска продолжают выбивать противника. Враг упирается, но в том числе при поддержке подразделений добровольческого корпуса российские войска только наращивают интенсивность огня. Иногда противнику удается выследить наши расчеты и ударить по ним FPV-дронами.

«На себя как правило забиваешь. Больше за товарищей переживаешь и за людей, которые рядом с тобой находятся. Но ничего, это работа. Такая у нас работа», - признался Будулай.

Народный Фронт объявил сбор средств на поддержку бойцов добровольческого штурмового корпуса. Нужно все то, что поможет в боевой работе и спасет немало жизней наших военных - коптеры, системы радиоэлектронной борьбы. Помочь просто. Сейчас на экране вы видите QR-код. Достаточно навести на него телефон, появится ссылка на сайт «Все для победы». Там все подробности.

#ВС РФ #Курская область #ВСУ #Добровольцы #наш эксклюзив #бм-21 «град» #Все для фронта
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