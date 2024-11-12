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ВСУ потеряли более 300 боевиков за сутки на Курском направлении

Кроме этого, удалось уничтожить 13 единиц украинской бронетехники, включая пять танков.
2024-11-12 13:35:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что неприятель потерял более 300 боевиков за сутки на Курском направлении.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих», - говорится в сводке оборонного ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Помимо живой силы, противник потерял пять танков, четыре БМП, БТР, три боевые бронированные машины. Также в течение суток на Курском направлении уничтожены четыре артиллерийских орудия, два миномета, контрбатарейная РЛС, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и восемь автомобилей.

В Минобороны назвали потери украинской стороны с начала боев в Курской области. По данным ведомства, за этот период времени ВСУ потеряли на Курском направлении свыше 31 700 человек. Помимо живой силы, враг лишился 200 танков, 131 БМП, 110 БТР, 1 113 боевых бронированных машин, 858 автомобилей, 269 артиллерийских орудий, 40 РСЗО, в числе которых 11 HIMARS и шесть MLRS, 11 ЗРК, 62 станций РЭБ, 13 контрбатарейных РЛС, четырех РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ
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