Майор-телеведущий, модель и Илон Маск: кто метит в команду Трампа

Тот случай, когда о повышении своего коллеги ведущие канала Fox News узнали из новостей. Контракт Пита Хегсета, как выяснилось позже, истек ровно накануне. И теперь он готовится занять кресло министра обороны США Ллойда Остина, которое станет вакантным уже 20 января. Среди основных задач Хегсета на этом посту издание Politico называет чистку в высших эшелонах американской армии.

Хегсет - бывший военный, добровольцем поехал в Ирак и Афганистан, ранее выступал против политики так называемого воукизма. Один из ее примеров - решение Байдена возродить отмененный при Трампе указ Обамы и разрешить службу трансгендерам. Обо всем этом Хегсет, как считается, написал в книге «Война с нашими воинами», которая, в том числе, по словам Трампа, предопределило его решение. Лозунг Трампа «Америка превыше всего» называют одним из главных факторов при формировании его администрации.

«Да, то что происходит на Украине важно. Но это меркнет по сравнению с преступностью, которую я вижу на своих улицах, с показной политкорректностью, которую я вижу в нашей культуре, с инфляцией, которую я ощущаю на своем кошельке. Единственная граница, о которой я беспокоюсь это наша южная граница», - заявил кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет.

Если в бытность первого президентского срока Трампа была кадровая чехарда, сменилось сразу пять министров обороны, то теперь он, судя по всему намерен окружить себя лояльными ему людьми до возвращения в Овальный кабинет.

Советником по национальной безопасности вместо Джейка Салливана в прежней администрации Байдена Трамп намерен назначить члена Палаты Представителей от Флориды Майка Уолтца. Он также бывший военный, получил Зеленый берет за службу в спецназе и критиковал Байдена за поспешный вывод войск из Афганистана. Был советником по борьбе с терроризмом у вице-президента Дика Чейни, при Буше-младшем работал в министерстве обороны, когда его возглавляли Роберт Гейтс и Дональд Рамсфельд. Уолтц выступает за больший контроль расходования средств Украиной и критиковал НАТО. Впрочем, экзистенциальной угрозой для Америки, по его мнению, является Китай.

«Трактовать подобное заявление можно по-разному. То есть это не всегда означает, что он сторонник каких-то больших уступок по украинскому вопросу в пользу Москвы. На то, чтобы сохранять поддержку в той или иной мере киевскому режиму, но вместе с тем здесь возможности этой поддержки, способы, могут быть переосмыслены. Он может на каком-то этапе выступать в том числе и как сторонник эскалации или повышения давления на Россию», - пояснила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ Юлия Богуславская.

Кроме этого в кадровой политике Трампа прослеживается и верность обещаниям политикам, ради него сошедшим с предвыборной дистанции. Ранее Трамп объявлял о своем желании предоставить пост в области здравоохранения Роберту Кеннеди-младшему. Впрочем официально пока об этом не объявлено. Зато во главе специально созданного Департамента эффективности государственного управления встанет самый молодой конкурент Трампа на последних праймериз, 39-летний Вивек Рамасвами. Но больше всего внимания вызвало назначение на этот же пост еще одного бизнесмена - миллиардера Илона Маска. Не случайно название департамента - сокращенно DOGE, отсылка к криптовалюте Маска под названием Dogecoin. При этом передавать свои доли в бизнесе ни тому, ни другому не придется. Их должности будут неформальными. А главной обязанностью - борьба с бюрократией. Трамп это кстати называет манхэттенским проектом нового времени. Имея ввиду появление в США атомной бомбы.

«Ваши деньги тратятся впустую, и Департамент эффективности правительства собирается это исправить. Мы избавим вас от излишнего давления правительства и уберем его из вашего кошелька», - заявил Маск.

Еще одна должность, по которой можно судить о векторе внешней политике Дональда Трампа - госсекретаря. На смену Энтони Блинкену придет сенатор от Флориды Марко Рубио. Как и избранный вице-президентом Джей Ди Вэнс, он ранее критиковал Трампа. Называл его на праймериз мошенником и самым вульгарным человеком.

Самого Рубио причисляют к ястребам. Он поддерживал протесты на Кубе, призывал к свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро и усилению санкционного давления на Иран, Китай и Россию.

«Марко Рубио немного изменился. Я знаю, что он даже голосовал против выделения дополнительной помощи Украине. Для меня это было большим сюрпризом. Он не ярый консерватор, что было важно для Трампа», - отметил бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер .

Новым главой ЦРУ станет Джон Рэтклифф. При Трампе он ранее уже занимал пост директора Национальной разведки. Внутри США Трамп намерен сосредоточиться на вопросах миграции. Министром внутренней безопасности он планирует назначить губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм. Сейчас этот пост занимает Алехандро Майоркас, который ранее призывал снести забор на границе Техаса с Мексикой.

Кроме этого в прессе обсуждают, что вместо Карин Жан-Пьер стать официальным представителем Белого дома может бывшая модель и внучка художника из Советского Союза Элизабет Пипко. Было время, что Трамп прилетал в Москву на конкурсы красоты, еще до обвинения в связях с Россией. В мае - то есть еще до официального выдвижения Трампа - Пипко была назначена пресс-секретарем национального комитета Республиканской партии.