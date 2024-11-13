Белоусов провел рабочую встречу с генсеком ОДКБ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел в Москве рабочую встречу с Имангали Тасмагамбетовым - генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности.

Стороны обсудили текущие вопросы военного взаимодействия в рамках организации и пути его дальнейшего развития. Кроме того, Белоусов и Тасмагамбетов затронули ход подготовки к заседанию Совета коллективной безопасности, которое пройдет в Астане.

В октябре учения с участием сил ОДКБ «Рубеж-2024» прошли в Таджикистане. Основу российского контингента составили военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.