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Белоусов провел рабочую встречу с генсеком ОДКБ

Стороны обсудили текущие вопросы военного взаимодействия в рамках организации и пути его дальнейшего развития.
2024-11-13 20:12:40
© Фото: Минобороны России

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел в Москве рабочую встречу с Имангали Тасмагамбетовым - генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности.

Стороны обсудили текущие вопросы военного взаимодействия в рамках организации и пути его дальнейшего развития. Кроме того, Белоусов и Тасмагамбетов затронули ход подготовки к заседанию Совета коллективной безопасности, которое пройдет в Астане.

В октябре учения с участием сил ОДКБ «Рубеж-2024» прошли в Таджикистане. Основу российского контингента составили военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Москва #Минобороны России #рабочая встреча
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