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«Народный фронт» и военкор «Звезды» Лапик открыли сбор для бойцов СВО

Собранные средства пойдут на квадрокоптеры с тепловизорами, тепловизионные прицелы, средства связи.
Андрей Аркадьев 2024-10-17 13:58:55
© Фото: ТРК «Звезда»

Военный корреспондент телеканала «Звезда» Игорь Лапик совместно с «Народным фронтом» в рамках проекта «Все для победы!» открыл специальный сбор для штурмовиков-добровольцев. Подразделение закалено в боях на различных направлениях на территории ЛНР и ДНР. Эти бойцы действовали в районе Белогоровки, а сейчас находятся в районе Соледара.

Бойцы постоянно воюют, регулярно проводят штурмовые действия и находятся в активной обороне. Собранные средства пойдут на приобретение квадрокоптеров с тепловизорами, тепловизионных прицелов и средств связи.

Беспилотники с тепловизорами нужны, чтобы следить за противником, корректировать путь разведчиков и штурмовиков, находить цели для артиллерии. Запас дронов необходимо регулярно пополнять, потому что их часто сбивает противник. Без «глаз» в небе и «ночного зрения» личный состав подвергнется ненужной опасности.

Кроме того, военнослужащим необходима качественная и устойчивая связь. Чтобы те, кто на передовой, могли быстро доложить в штаб о перемещениях неприятеля, запросить подмогу или вызвать медиков и группу эвакуации.

Военный корреспондент Игорь Лапик сам доставит груз на передовую и снимет об этом репортаж. Давайте вместе внесем свой вклад в победу. Чтобы сделать пожертвование, переходите сюда.

#квадрокоптеры #сбор #Народный фронт #средства связи #тепловизионные прицелы
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