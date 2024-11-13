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Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Беседа состоялась по инициативе Эр-Рияда, сообщили в пресс-службе российского президента.
Елизавета Кондрикова 2024-11-13 18:53:24
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Беседа состоялась по инициативе Эр-Рияда, сообщили в пресс-службе российского главы.

«Выражено удовлетворение достигнутым уровнем дружественных и взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией, отфиксирован настрой на их дальнейшее последовательное расширение», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны затронули сотрудничество по линии ОПЕК+ и совместные действия в области обеспечения баланса на глобальном энергетическом рынке. Отдельно Москва и Эр-Рияд обсудили палестино-израильский конфликт, позиции сторон по вопросу его урегулирования практически совпадают, сообщили в пресс-службе.

До этого контакт российского президента и саудовского наследного принца произошел в июле текущего года, в ходе разговора стороны положительно оценили взаимоотношения двух государств.

#Россия #Саудовская Аравия #Кремль #Владимир Путин #телефонный разговор #наследный принц #Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд
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