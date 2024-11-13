Российские FPV-дроны настигли автомобили ВСУ в Сумской области

Министерство обороны России поделилось видео с уничтожением FPV-дронами автомобилей ВСУ в Сумской области.

На записи показано от первого лица, как беспилотники летят на вражеские машины, которые движутся по дорогам. Операторы контролируют полет дронов, основываясь на получаемой информации и ведя аппараты прямо на цели. В момент ударов запись обрывается.

В описании сказано, что разведка группировки войск «Север» с помощью БПЛА выявила движение автомобилей ВСУ в сторону позиций для проведения ротации. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по транспортным средствам противника.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.