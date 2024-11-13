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Цивилева посетила форум «Мир другими глазами»

В Международный день слепых в Малом зале Государственного Кремлевского дворца прошел форум «Мир другими глазами», посвященный правам и интересам инвалидов по зрению.
2024-11-13 17:40:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Социализацию потерявших зрение ветеранов СВО обсудили на Всероссийском форуме «Мир другими глазами». В нем приняла участие статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

Замглавы оборонного ведомства рассказала, что фонд «Защитники Отечества» сотрудничает с различными организациями, которые оказывают помощь ветеранам. В их числе Российская школа подготовки собак-проводников и Паралимпийский комитет, который проводит различные спортивные мероприятия. В Центре реабилитации слепых ветераны получают дополнительное образование и осваивают дополнительные навыки.

«Наш опыт показывает, что потеря зрения является, наверное, одной из самых тяжелых травм, по психоэмоциональному состоянию, физическому состоянию и социализации ребят. Поэтому особое внимание уделяем и работе с психологом, адаптации этих людей к новым реалиям. По техническим средствам реабилитации все, что необходимо, все, что у нас существует, все ребятам предоставляется, еще раз подчеркну, для возможности их работы и активной жизни, несмотря на такую тяжелую травму», - сказала Цивилева.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов обсудил с Цивилевой социальную поддержку участников спецоперации, получивших ранения в ходе боев.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #форум #цивилева
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