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Су-35С сопроводил Су-34 к месту сброса бомб в Курской области

Удар по неприятелю нанесли авиабомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции.
2024-11-13 16:52:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры боевой работы истребителя Су-35С. В описании к видео говорится, что он сопровождал истребитель-бомбардировщик Су-34 к точке сброса бомб по неприятелю в приграничье Курской области. 

Уточняется, что целями для экипажа Су-34 стал опорный пункт и скопление живой силы неприятеля. Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Выполнив боевую задачу, группа благополучно вернулась на аэродром. Разведка доложила об успешном поражении целей. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что оперативно-тактическая авиация работает в любую погоду, в любое время, неся различные типы авиационных вооружений. 

Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 сбросил планирующие бомбы на опорник ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#авиация #армия #су-34 #Курская область #су-35с #приграничье
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