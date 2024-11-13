Су-35С сопроводил Су-34 к месту сброса бомб в Курской области

Минобороны России показало кадры боевой работы истребителя Су-35С. В описании к видео говорится, что он сопровождал истребитель-бомбардировщик Су-34 к точке сброса бомб по неприятелю в приграничье Курской области.

Уточняется, что целями для экипажа Су-34 стал опорный пункт и скопление живой силы неприятеля. Летчики применили авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Выполнив боевую задачу, группа благополучно вернулась на аэродром. Разведка доложила об успешном поражении целей.

В российском оборонном ведомстве отметили, что оперативно-тактическая авиация работает в любую погоду, в любое время, неся различные типы авиационных вооружений.

Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 сбросил планирующие бомбы на опорник ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.