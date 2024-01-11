Совбез ООН не принял поправки России к резолюции, осуждающей атаки хуситов

Совбез ООН не принял поправки России к проекту резолюции США и Японии, требующей от йеменских хуситов - членов движения «Ансар Аллах» немедленно прекратить атаки на суда в Красном море, передает RT.

Москва предложила три поправки, против всех трех проголосовали лишь США и Британия. Тем самым, по мнению Небензи, Вашингтон и Лондон показали, что этим проектом хотят «развязать руки в вольной трактовке права на защиту судов со ссылкой на самооборону».

Поправки России касались установки новых норм международного права на основе новых положений, замены тезиса о праве стран-членов ООН защищать свои суда от нападения. Также Небензя настоял на том, чтобы резолюция содержала упоминание об эскалации палестино-израильского конфликта в качестве «коренной причины» сложившейся ситуации в водах Красного моря. По его словам, без упоминания этого в резолюции будет нарушена причинно-следственная связь и искажен общий контекст происходящего.

«Они сколотили так называемую международную коалицию, состоящую преимущественно из кораблей самих США, которая якобы должна обеспечивать безопасность, хотя на деле легитимность ее действий вызывает самые серьезные вопросы с точки зрения международного права», - подчеркнул постпред.

Инициаторами проекта документа выступили США и Япония. Резолюция содержит 11 пунктов. Основной посыл - осуждение атак хуситов на коммерческие суда с ноября 2023 года и призыв к прекращению нападений. Саму резолюцию поддержали 11 стран, а Россия, Китай, Алжир и Мозамбик воздержалась от голосования по проекту резолюции.