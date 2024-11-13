МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Автоэксперт порекомендовал использовать «незамерзайку» на легкий минус

Сейчас в нашей стране используется незамерзающая жидкость на основе этилового или изопропилового спирта.
Елизавета Кондрикова 2024-11-13 15:35:30
© Фото: Marius Bulling, dpa, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Автолюбителям стоит заранее озаботиться вопросом использования незамерзающей жидкости, ее в том числе можно применять при нулевой температуре, заявил в беседе со «Звездой» автоэксперт Дмитрий Попов. В таком случае стоит заливать жидкость, предназначенную для 7-8 градусов ниже нуля.

«Жидкость омывающая - это водно-спиртовой раствор, поэтому, если вы купили жидкость на температуру -20, а такой суровый минус все не приходит, вы можете разбавлять ее. Разбавите пополам - получите -10», - добавил специалист.

Сейчас в нашей стране в обороте находятся «незамерзайки» на основе этилового и изопропилового спирта, пояснил автоэксперт. При этом он отметил, что жидкость с этиловым спиртом стоит около 1 000 рублей за пять литров, и предупредил, что любая дешевая «незамерзайка» может включать в себя метанол, использование которого в подобных жидкостях запрещено в нашей стране из-за ядовитости метилового спирта.

Напомним, также при подготовке к холодам автоэксперты советуют обработать все кузовные детали воском - он защитит авто от крупинок соли и песка. В любом случае стоит заранее заняться вопросом подготовки транспорта к зимнем периоду.

#автоэксперт #наш эксклюзив #незамерзающая жидкость #зимний период #метиловый спирт #омывайка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 