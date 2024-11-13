Автоэксперт порекомендовал использовать «незамерзайку» на легкий минус

Автолюбителям стоит заранее озаботиться вопросом использования незамерзающей жидкости, ее в том числе можно применять при нулевой температуре, заявил в беседе со «Звездой» автоэксперт Дмитрий Попов. В таком случае стоит заливать жидкость, предназначенную для 7-8 градусов ниже нуля.

«Жидкость омывающая - это водно-спиртовой раствор, поэтому, если вы купили жидкость на температуру -20, а такой суровый минус все не приходит, вы можете разбавлять ее. Разбавите пополам - получите -10», - добавил специалист.

Сейчас в нашей стране в обороте находятся «незамерзайки» на основе этилового и изопропилового спирта, пояснил автоэксперт. При этом он отметил, что жидкость с этиловым спиртом стоит около 1 000 рублей за пять литров, и предупредил, что любая дешевая «незамерзайка» может включать в себя метанол, использование которого в подобных жидкостях запрещено в нашей стране из-за ядовитости метилового спирта.

Напомним, также при подготовке к холодам автоэксперты советуют обработать все кузовные детали воском - он защитит авто от крупинок соли и песка. В любом случае стоит заранее заняться вопросом подготовки транспорта к зимнем периоду.