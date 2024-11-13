Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 450 человек

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении превысили 450 человек. Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Помимо живой силы, противник лишился двух танков, трех БМП, включая две Bradley, двух БТРов М113, 33 боевых бронированных машин. Также за сутки ВС РФ уничтожили на Курском направлении пять артиллерийских орудий, в том числе одна САУ Krab, четыре миномета, ЗРК Crotale и 49 автомобилей.