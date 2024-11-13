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Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 450 человек

Также уничтожены два танка ВСУ, три БМП, из них две Bradley, два БТРа М113, 33 боевые бронированные машины, а также пять артиллерийских орудий, в том числе одна САУ Krab, четыре миномета, ЗРК Crotale и 49 автомобилей.
2024-11-13 14:32:23
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении превысили 450 человек. Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Помимо живой силы, противник лишился двух танков, трех БМП, включая две Bradley, двух БТРов М113, 33 боевых бронированных машин. Также за сутки ВС РФ уничтожили на Курском направлении пять артиллерийских орудий, в том числе одна САУ Krab, четыре миномета, ЗРК Crotale и 49 автомобилей.

 

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #Курское направление
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