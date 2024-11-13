Экипажи Ка-52М уничтожили украинских пехотинцев в курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской пехоты и бронетехники в приграничье Курской области. Это сделали экипажи вертолетов Ка-52М.

Российское оборонное ведомство уточняет, что удары наносились авиаракетами по заранее разведанным целям.

Применив вооружение, экипажи армейской авиации тут же выполнили противоракетный маневр. Также они выпустили тепловые ловушки, чтобы избежать поражения ПЗРК противника. После этого летчики благополучно вернулись на площадку вылета.

Передовой авианаводчик доложил об успешном уничтожении намеченных целей.

Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ми-28 ударил ракетами по боевикам и опорнику ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.