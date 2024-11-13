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Сыроеду, чей ребенок умер от истощения, увеличили срок

Максиму Лютому на два года увеличили срок лишения свободы в колонии строгого режима.
Сергей Лебедев 2024-11-13 13:58:15
© Фото: opskuban, Telegram

Сегодня Краснодарский краевой суд усилил наказание блогеру-сыроеду Максиму Лютому, чей сын скончался от истощения. Ему на два года увеличили срок лишения свободы в колонии строгого режима, пишет 360.ru.

«Наказание Лютому усилено до 10 лет лишения свободы. В остальном приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу», - сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В ходе заседания Лютый обвинил во лжи мать ребенка. По его словам, она оговорила его из ревности, неприязни и желания присвоить его деньги.

Напомним, по данным следствия, в феврале прошлого года сожительница Лютого родила ребенка в домашних условиях, в больницу пара не обращалась. Мужчина применял к новорожденному методику длительного голодания, а также обливал его холодной водой.

Постепенно малышу становилось хуже, он терял вес. В марте в критическом состоянии родители отвезли ребенка в больницу, однако было уже слишком поздно, младенец скончался.

В апреле этого года блогера-сыроеда приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначали штраф в размере 100 тысяч рублей. 

#в стране и мире #Краснодарский край #суд #Приговор #блогер #младенец #Сыроед #Максим Лютый
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