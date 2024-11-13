Байден пригласил Трампа на встречу в Белый дом

Действующий президент США Джо Байден встретится с избранным главой государства Дональдом Трампом в Белом доме. На этой встрече они обсудят приоритеты политики официального Вашингтона и передачу дел от уходящей администрации новой.

Мероприятие не является обязательным, но давно стало традиционной частью американской политики. Действующий президент США также планирует посетить церемонию инаугурации Дональда Трампа. К слову, сам Трамп Байдена на встречу в 2020 году не позвал и церемонию его вступления в должность не посетил.

До визита на встречу с Байденом избранный президент Трамп планирует посетить Капитолий, где встретится с однопартийцами, включая спикера Майка Джонсона, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что супруга Дональда Трампа Мелания не будет присутствовать на встрече в Белом доме с первой леди Джилл Байден. Впрочем, решение не окончательное.

На прошлой неделе Джилл Байден пригласила Меланию Трамп на встречу. Это символический жест. Журналисты телеканала CNN полагают, что своим отказом Мелания Трамп демонстрирует, что во второй раз будет держаться в роли первой леди еще более независимо.