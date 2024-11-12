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CNN узнал об отказе Мелании Трамп идти с мужем на встречу с Байденами

Такие встречи - символический жест, который показывает стране и миру, что будет мирная передача власти.
Владимир Рубанов 2024-11-12 14:55:19
© Фото: Ron Sachs - Cnp For Ny Post, Keystone Press Agency, Global Look Press

Супруга Дональда Трампа Мелания не будет присутствовать на традиционной встрече в Белом доме с первой леди Джилл Байден, сообщает CNN. Хотя решение еще не принято окончательно, сказал источник телеканала.

Джилл Байден на прошлой неделе пригласила Меланию Трамп, поскольку ее муж также пригласил избранного президента в Овальный кабинет. Это символический жест, который показывает стране и миру, что будет мирная передача власти.

Кроме того, этим приглашением демократы послали неявный упрек Дональду Трампу, который отказал Джо Байдену в такой встрече в 2020 году, когда оспаривал результаты выборов.

Этим отказом Мелания Трамп показывает, что во второй раз будет держаться в роли первой леди еще более независимо, делает вывод телеканал.

Традиция предписывает первой леди принимать новую первую леди в Белом доме. В 2016 году Мишель Обама принимала Меланию Трамп на чаепитии в Желтом овальном зале Белого дома и провела для нее экскурсию по частной резиденции.

Ранее в ходе предвыборной гонки Дональд Трамп рассказал в интервью, что опасается за безопасность членов своей семьи после двух покушений.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Белый дом #Джо Байден #мелания трамп #выборы президента США #передача власти #выборы-2024 #джилл байден
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