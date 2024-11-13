«Солнцепек» уничтожил опорник ВСУ на Красноармейском направлении

Минобороны России публикует кадры боевой работы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр». В свой профессиональный праздник огнеметчики уничтожили крупный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении.

Разведка с помощью беспилотников обнаружила скопление живой силы противника на укрепленных позициях, которые располагались в лесополосе на пути движения нашей пехоты. Расчет «Солнцепека» прибыл на огневую позицию и выполнил залп на дистанции около 15 километров.

Корректировка и контроль поражения цели осуществлялись в режиме реального времени с помощью БПЛА. Нанеся удар, экипаж перевел боевую машину в походное положение и покинул огневую позицию.

На записи показано, как «Солнцепек» выпускает боеприпасы в сторону противника. Средства объективного контроля зафиксировали последствия попаданий.

Тяжелые огнеметные системы уничтожают противника не осколками, а высочайшими температурами и давлением. При взрыве образуется зона повышенного давления, которая сжигает кислород.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.