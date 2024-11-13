МО РФ показало кадры ракетных ударов по скоплениям ВСУ в Сумской области

Минобороны России опубликовало видео с нанесением ракетных ударов по скоплению боевиков, вооружения, а также военной и специальной техники противника.

Российская разведка обнаружила это скопление в районе населенного пункта Иволжанское в Сумской области. Это была живая сила, техника и вооружение из состава 22-й механизированной бригады ВСУ.

Российские военнослужащие нанесли по целям ракетные удары. Это было сделано во время подвоза и разгрузки боекомплекта неприятелем.

«В результате ударов уничтожены склад с боеприпасами, 12 боевых бронированных машин, два грузовых автомобиля, две единицы техники повышенной проходимости и живая сила противника», - говорится в сообщении.

Уничтожение врага подтверждено кадрами объективного контроля, снятыми камерой беспилотного летательного аппарата. На видео наблюдаются взрывы и большой пожар.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ ударили по сбору личного состава батальона ВСУ в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.