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МО РФ показало кадры ракетных ударов по скоплениям ВСУ в Сумской области

Ракетные удары были нанесены по скоплению неприятеля во время подвоза и разгрузки боекомплекта.
2024-11-13 11:45:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео с нанесением ракетных ударов по скоплению боевиков, вооружения, а также военной и специальной техники противника. 

Российская разведка обнаружила это скопление в районе населенного пункта Иволжанское в Сумской области. Это была живая сила, техника и вооружение из состава 22-й механизированной бригады ВСУ. 

Российские военнослужащие нанесли по целям ракетные удары. Это было сделано во время подвоза и разгрузки боекомплекта неприятелем. 

«В результате ударов уничтожены склад с боеприпасами, 12 боевых бронированных машин, два грузовых автомобиля, две единицы техники повышенной проходимости и живая сила противника», - говорится в сообщении. 

Уничтожение врага подтверждено кадрами объективного контроля, снятыми камерой беспилотного летательного аппарата. На видео наблюдаются взрывы и большой пожар.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ ударили по сбору личного состава батальона ВСУ в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #уничтожение #ракетные удары #сумская область #Скопление
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