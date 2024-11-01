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ВКС РФ ударили по сбору личного состава батальона ВСУ в Сумской области

Российские летчики использовали высокоточное оружие, результат зафиксировали средства объективного контроля.
2024-11-01 14:34:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командиры ВСУ организовали сбор личного состава батальона, но боевики вместо проникновенной речи получили российский авиаудар. Об этом сообщает Минобороны России. 

Район сосредоточения живой силы и техники неприятеля был обнаружен в результате разведывательных мероприятий. После этого координаты передали летчикам ВКС России. 

Летчики нанесли удар высокоточным оружием - уточняется, что неприятель собрал личный состав батальона прямо в момент нанесения удара. 

Российское оборонное ведомство отметило, что точное попадание и результаты поражения скопления живой силы врага зафиксировали средства объективного контроля.

Ранее сообщалось, что расчет комплекса «Искандер» нанес удар по украинским боевикам в Павлограде.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #спецоперация #удар #сумская область #Скопление врага
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