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В Грузии выборы президента запланировали на начало января

Будущего главу государства определит коллегия из 300 выборщиков.
Сергей Лебедев 2024-11-13 11:46:26
© Фото: Florian Gaertner, Photothek Media Lab, Global Look Press

Выборы нового грузинского президента, предположительно, состоятся в начале следующего года. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в ходе визита в Баку.

«Вскоре, предположительно в начале января, состоятся президентские выборы. После этого состоится инаугурация президента», - цитирует ТАСС слова политика.

Кобахидзе добавил, что в стране все мирно и спокойно. По его словам, жизнь продолжается в обычном режиме.

Действующий президент Саломе Зурабишвили была избрана на шестилетний срок на последних прямых выборах в 2018 году. По новым поправкам в конституцию, будущего главу государства определит коллегия из 300 выборщиков, состоящая из депутатов парламента и представителей местных органов власти. 

Напомним, на днях Саломе Зурабишвили призвала провести новые парламентские выборы в Грузии. По ее словам, страна находится в «глубоком политическом кризисе».

#в стране и мире #Выборы #Грузия #Президент #Парламент #Саломе Зурабишвили
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