Десантник рассказал, что делать, если «группу прижал пулеметчик»

Десантники-выпускники дали конкретные советы для подготовки будущих военнослужащих российской армии во время прошедшего телемоста между бойцами ВДВ группировки войск «Днепр» с профессорско-преподавательским составом и курсантами Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ).

Опираясь на полученный боевой опыт за два года проведения специальной военной операции, один из офицеров - выпускников РВВДКУ 2021 года рассказал, какие полученные в ходе обучения знания оказались полезными, а какие дисциплины необходимо ввести для более качественной подготовки будущих офицеров.

«Боевые действия начал с высадки на аэродроме Гостомель в составе десанта. От себя хотел бы сказать по опыту уже этих двух лет, что в обязательном порядке необходимо изучать военную топографию, использование квадрокоптеров, не записывание просто их ТТХ (тактико-технических характеристик), а реальное использование каждым курсантом способности поднимать, делать сбросы и корректировать артиллерию», - перечислил десантник, участник СВО.

Корректировку артиллерии он назвал одним из самых важных моментов. Офицер ответил на вопрос о методах предотвращения поражения и борьбы с FPV-дронами и отметил, что только небольшое их количество можно сбить стрелковым оружием, что в принципе достаточно тяжело.

«В основном их глушат средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы), <...>. Так называемый "окопный" РЭБ - это небольшие чемоданы типа "Гроза", "Гарпия", "Пломбир" и так далее. РЭБ есть как переносной, например, для штурмовых действий. Это военнослужащему выдается рюкзак, <...>, в котором находится установка РЭБ. Далее. РЭБ типа "Волнорез" и "Тритон" устанавливается на боевые машины», - рассказал выпускник РВВДКУ им. Маргелова.

Отдельное внимание он акцентировал на ведении штурмовых групп. Десантник-участник СВО детально рассказал, как это происходит в реальности, сколько необходимо дронов и порядок их действий, описал, что нужно делать, «если группу прижал пулеметчик».

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.