«Солнцепек» сжег опорный пункт ВСУ на Рубцовском направлении

На Рубцовском тактическом направлении расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» действует в нескольких километрах от линии соприкосновения. О боевой работе огнеметчиков рассказала корреспондент Юлия Бабакова.

От «Солнцепека» невозможно скрыться, выжигает абсолютно все на участке. Разведка докладывает, что в ходе удара опорный пункт ВСУ был уничтожен. За рулем многотонной машины боец с позывным Музыкант. Двигаться по территории Луганской Народной Республики мехвод может с закрытыми глазами, поскольку сам родом отсюда.

«В 2014-м пришлось уехать, бросить все, дом разграбили, разобрали на кирпичи», - говорит Музыкант.

Командир тяжелого огнеметного взвода с позывным Бурый тоже родом из республики Донбасса, на передовой добровольно с самого начала. Сколько боевых выездов совершил, сложно сосчитать. За боевые заслуги награжден орденом Мужества.

«Когда учился, хотел изменить мир - вот, видимо, меняю. На горящей машине поехали дальше! И когда я подбежал посмотреть, все целы или нет, потому что машина полыхала, первое, что я слышал от механика: "Ну что, едем или нет?"», - вспоминает Бурый.

Начальник батальона огнеметного и аэрозольного противодействия с позывным Ижевск - самый опытный. Двадцать лет в Вооруженных силах, был несколько раз ранен. Под его руководством расчет поражал самые укрепленные и спрятанные глубоко под землей опорные пункты противника.

«Поменяли тактику, более осознанно выходим. В определенное время, в сумерки работаем. Внезапность сейчас - самое главное. Выйти, отработать и быстро скрыться», - объясняет Ижевск.

«Солнцепек» поражает цели на минимальном расстоянии с максимальной точностью. Без работы огнеметчиков не будет ничего, поэтому свой профессиональный праздник бойцы проведут на боевом дежурстве.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.