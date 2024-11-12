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Жители Валенсии после наводнения будут выходить на митинги каждую субботу

Люди намерены добиться отставки главы региона.
Сергей Лебедев 2024-11-12 08:20:17
© Фото: Alejandro MartÃƒÂ�Nez VÃƒÂ�Lez, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Жители испанской Валенсии будут выходить на акции протеста каждую субботу до тех, пор пока не уйдет в остановку глава автономного сообщества (региона) Карлос Масон. Такое предположение в беседе с телеканалом «Звезда» высказал местный житель Григорий Евдокимов.

«Надо понимать специфику испанцев. Если им что-то не нравится, они сразу выходят на демонстрации, сразу стараются проявить себя. Испанцы привыкли к тому, что если что-то идет не так, то они выходят на улицу», - отметил он.

По словам Григория, жители Валенсии винят главу автономного сообщества в том, что не было своевременного оповещения о приближающейся угрозе. Кроме того, в первые дни после наводнения не было практически никакой помощи.

«И вот из-за этого требуют, чтобы Карлос Масон ушел. Стандартное требование. Хотя он около года назад был выбран новым главой. Таким образом, население говорит о том, чтобы он уходил, им не нравится», - говорит собеседник «Звезды».

Григорий добавил, что испанская полиция обычно не сильно церемонится с протестующими.

«Полиция здесь довольно жестко относится к своим обязанностям. Они не будут смотреть, как люди что-то пишут на стенах. Они жестко этих людей и арестуют, и поколотить могут», - подчеркнул он.

Напомним, в минувшую субботу более сотни тысяч жителей Валенсии вышли на улицы города на акции протеста. На фоне произошедшего разрушительного наводнения они потребовали отставки главы региона.

#Наводнение #испания #протест #Трагедия #митинг #наш эксклюзив #Валенсия
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