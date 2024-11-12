Российский фрегат «Адмирал Головко» прошел через пролив Ла-Манш

Экипаж фрегата Северного флота ВМФ России «Адмирал Головко» провел учения в проливе Ла-Манш. Военные моряки отработали обеспечение противолодочной и противовоздушной обороны, а также провели тренировочную спасательную операцию с применением вертолетов Ка-27.

Кроме того, боевые расчеты главного командно пункта фрегата тренировались расходиться с опасными целями в сложных условиях интенсивного судоходства в проливе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что на борту корабля провели антитеррористические учения, в ходе которых отработали отражение атаки БПЛА и безэкипажных катеров условного противника.

Напомним, в начале ноября фрегат «Адмирал Головко» вышел в свой первый дальний поход. Он покинул рейд Североморска в составе отряда кораблей Северного флота, который взял курс в Атлантику через назначенные районы Баренцева моря.

В составе отряда находятся фрегат «Адмирал Головко» с высокоточными ракетами большой дальности на борту и средний морской танкер «Вязьма».

Материла подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.