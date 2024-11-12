Финским морякам посоветовали бумажные карты из-за проблем с GPS

Из-за проблем со спутниковой навигацией Финское морское пограничное управление рекомендовало капитанам кораблей перейти на бумажные карты. Об этом говорится в отчете ведомства.

По оценкам управления, проблемы и сбои в работе GPS затрагивают все мореходство в Финском заливе. Помехи проявляются самыми различными способами. Доходит до того, что пропадают данные о местоположении судна, информация о его курсе и скорости.

Сбои в работе спутниковой системы навигации в районе Финского залива власти Финляндии зафиксировали в мае. Тогда министр иностранных дел страны Элина Валтонен поспешила бездоказательно обвинить Россию.

Министр добавила, что помехи GPS могут повлиять на полеты самолетов гражданской авиации. Пока, сбои в навигации не приводили к серьезным инцидентам в районе Финского залива.