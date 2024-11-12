FT: Евросоюз готовится высвободить миллиарды евро из бюджета на оборону

Европейский союз готовится высвободить из бюджета миллиарды евро, которые были предназначены на сокращение экономического неравенства для того, чтобы вложить их в оборону и безопасность, передает Financial Times.

«Брюссель меняет свою политику расходов, чтобы потенциально перенаправить десятки миллиардов на оборону и безопасность», — следует из данных газеты.

На сокращение неравенства в плане на 2021-2027 годы было выделено 392 миллиардов евро. За последние годы от этой суммы было потрачено менее 5%.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что в ближайшие десять лет ЕС необходимо дополнительно вложить в оборону 500 миллиардов евро.