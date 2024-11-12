Минобороны показало кадры боя изнутри башни танка Т-80

Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» из Приморья помогли бойцам штурмовых подразделений в районе Приютного на Южно-Донецком направлении. Грозные машины прокладывают дорогу пехоте, разбирая по пути опорные пункты противника, уничтожая его бронетехнику и живую силу.

Танкисты установили дополнительную защиту, танки полностью обшиты листами стали, предусмотрена также специальная защита от дронов. Ударные беспилотники стали настоящей грозой для любой техники в зоне спецоперации.

«Дроны уже не могут тебя разобрать, остановить. Также от 120-мм минометов - они тебе никакого вреда не нанесут. По нам они не попали ни разу. Все прилеты приходили рядом. Работала система РЭБ, ни одна "птичка" не ударила», - рассказал наводчик-оператор с позывным Кубинец.

Танк Т-80 оснащен газотурбинным двигателем, который позволяет практически бесшумно занимать огневые позиции. Обычно экипажи работают из укрытий, но иногда доходит по прямых боестолкновений, когда до противника десятки метров.

«Мы заходим первыми, за нами МТ-ЛБ с пехотой. Мы прочищаем им дорогу и уходим оттуда. Выходим и работаем как вплотную, так и с двух-трех километров. Тоже прямой наводкой и с закрытых огневых позиций», - объяснил механик-водитель танка с позывным Туча.

Ранее приморские танкисты сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении. Разведчики заметили скопление боевиков на одном из участков линии боевого соприкосновения. После проверки и подтверждения данных было решено нанести удар.

Огнем танков Т-80БВМ с открытых позиций запланированная атака ВСУ была сорвана. Враг понес тяжелые потери.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.