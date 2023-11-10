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Bloomberg: ЕС признал, что не успевает поставить Украине миллион снарядов к весне

Алина Луговая
17:52 10.11.2023
На текущий момент, по данным Bloomberg, план выполнили примерно на 30%.
Bloomberg: ЕС признал, что не успевает поставить Украине миллион снарядов к весне
© Фото: Philipp Schulze, dpa, Globallookpress
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Евросоюз, скорее всего, не успеет выполнить обязательства перед Украиной по поставке одного миллиона снарядов для артиллерии к началу весны 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с вопросом, Европейская служба внешних связей проинформировала дипломатов ЕС о том, что союз, скорее всего, не достигнет цели, намеченной на март 2024 года», - сообщили в агентстве.

В Bloomberg напомнили, что не в первый раз сообщают о подобных проблемах в ЕС - уже прошло более половины отведенного срока, однако план выполнен только на примерные 30%. Об отсутствии оптимистичных прогнозов говорит и количество оружейных контрактов, которые успели подписать на текущий момент. Ожидается, что этот вопрос будут обсуждать на встрече министров обороны стран-участниц союза на следующей неделе.

План оперативных поставок Киеву артиллерийских боеприпасов в количестве одного миллиона был подписан на саммите в конце февраля. Согласно ему, снаряды должны быть предоставлены в течение 12 месяцев, до весны 2024 года.  

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