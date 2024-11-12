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The Economist: выборы на Украине могут пройти в мае 2025 года

Источник издания отмечает, что уже начались некоторые подготовительные работы.
Карина Тазетдинова 2024-11-12 23:42:11
© Фото: IMAGOdts Nachrichtenagentur www.imago-images.de Global Look Press

Следующие президентские выборы на Украине могут состояться 25 мая 2025 года передает The Economist со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что эта дата является самым ранним возможным вариантом. Несмотря на то, что проведение выборов отрицается, уже начались некоторые подготовительные работы, утверждает собеседник издания. В частности, мобилизуются региональные штабы, начинается работа над списками кандидатов.

Представитель одного из возможных соперников Зеленского считает, что Украине нужны выборы, но пока никто не решается заявить о них из-за опасений реакции офиса главы киевского режима, пишет газета.

Ранее на Украине попросили избранного президента США Дональда Трампа избавить страну от диктатуры и вернуть ей демократию. С письмом к победившему на выборах 2024 года Трампу и, возможно, будущему вице-президенту Венс

#Украина #Верховная рада #выборы на Украине #диктатура
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