Каллас признала законными претензии России по ее активам

Кандидат на высший внешнеполитический пост Европейского союза Кая Каллас заявила, что признает законные претензии России из-за заблокированных активов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы признаем, что у России есть законные претензии к нам, потому что у нас есть их активы», - заявила Каллас.

Бывший премьер-министр Эстонии признала, что у Москвы может быть возможность «востребовать обратно» активы в рамках урегулирования.

Тем не менее, Каллас считает, что блок должен напрямую направить около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов на финансирование восстановления Украины. По ее словам, государствам-членам ЕС следует отказаться от сомнений относительно прямого изъятия активов, сославшись на «законные претензии» Киева на эти средства.

«Я не буду использовать слово "конфискация", потому что это на самом деле использование активов законным образом», - заявила Каллас в Европейском парламенте на слушаниях по утверждению.

Кандидатура Каллас должна быть одобрена ассамблеей, прежде чем она сменит Жозепа Борреля.

В этом году G7 заключила соглашение об изъятии прибыли от замороженных активов российского Центрального банка. Оно исключает любой прямой доступ к фондам. Некоторые страны опасаются потенциальных правовых последствий такого шага и видят риск для евро. Другие, включая США и Великобританию, выступили за более радикальные варианты, такие как прямая конфискация активов.

47-летняя Каллас заявила в европарламенте, что инициатива Эстонии по направлению 0,25% ее валового внутреннего продукта в Киев должна быть принята другими государствами-членами.

В феврале текущего года МВД России объявило Каю Каллас в розыск.