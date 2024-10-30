Глава МВД: более 7,5 тыс. мигрантов не допустили к экзамену по русскому

Почти 7,5 тысячи иностранных граждан не были допущены к участию в экзаменах по русскому языку в виду отсутствия элементарных знаний. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства.

Министр констатировал, что со стороны полиции усилен контроль за законностью нахождения приезжих и процедурой получения ими сертификатов о владении русским языком.

«В целом, не прошли испытания 66 тысяч человек или четверть от общего числа. В полтора раза в текущем году увеличилось количество удаленных из страны лиц, на 15% - привлеченных к ответственности за нарушения режима въезда и пребывания. Лишены гражданства свыше 1200 лиц», - рассказал Колокольцев.

Кроме того, органами внутренних дел принято 34 тысячи решений о сокращении срока временного нахождения, а также порядка 180 тысяч - об ограничении возможности приехать в РФ. Для более 7 тысяч человек, не прошедших процедуру дактилоскопирования и фотографирования, в текущем году сокращен срок пребывания в стране.

«Предприняты дальнейшие шаги по ужесточению нормативных требований, расширен перечень оснований для прекращения российского гражданства», - добавил министр.

Важное новшество - с февраля следующего года сотрудники полиции получат полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении иностранцев. Для нелегалов вводится специальный реестр контролируемых лиц и режим высылки.

Накануне Госдума РФ приняла закон о лишении свободы до 15 лет за организацию незаконной миграции группой лиц или для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Также депутаты одобрили проект о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом. Это позволит судам при вынесении приговоров устанавливать более высокую меру ответственности.