МВД Словакии предоставило защиту депутату Европейского парламента Любошу Блахе после поездки в Россию из-за «возросших рисков для безопасности». Об этом пишет издание Aktuality.

Блаха уже несколько месяцев предупреждает, что столкнулся с волной ненависти. После возвращения из России его опасения за жизнь усилились.

Евродепутат посетил Москву в середине октября по случаю 80-летия МГИМО. Он выступил с лекцией, выразил благодарность России за освобождение Словакии от фашизма и извинился за русофобию на Западе.

Политика поддержал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который выразил солидарность с его взглядами на антироссийские санкции. Блаха является депутатом Европарламента и заместителем председателя партии Smer-SD («Направление - социальная демократия»), которую возглавляет Фицо.

Пятнадцатого мая в Словакии было совершено покушение на самого премьер-министра. Роберт Фицо был ранен после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

Стрелявший в него 71-летний Юрай Цинтула был задержан на месте и заявил, что не согласен с политикой правительства. Подозреваемому предъявили обвинение в покушении на убийство по политическим мотивам, а потом переквалифицировали его в теракт.

Фицо перенес несколько операций, прежде чем вернулся к работе. В сентябре канцелярия правительства получила адресованный ему конверт с пулей.