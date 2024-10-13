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Словацкий евродепутат извинился в Москве за русофобию на Западе

Любош Блаха отметил, что Россия все такая же красивая и передовая.
Игнат Далакян 2024-10-13 21:40:31
© Фото: LubosBlahaSmer Telegram

Депутат Европарламента от Словакии социал-демократ Любош Блаха приехал в Москву, чтобы поблагодарить за освобождение Словакии от фашизма и извиниться за русофобию на Западе.

В своем Telegram-канале политик написал, что «Россия все такая же красивая, мудрая, передовая». Он также выложил видеозапись, в которой прогуливается по Красной площади.

«Я приехал, чтобы поблагодарить за освобождение от фашизма. И извиниться за русофобию на Западе», - написал Блаха.

По его словам, он приехал в столицу России как друг страны, поскольку больше не может смотреть на то, как растет на Западе русофобия.

«Русский народ нас освободил от фашизма и принес (во имя нашей свободы - Прим.ред.) невероятные жертвы», - сказал депутат.

Он сообщил, что совместно со словацкими студентами, которые учатся в МГИМО, выложит цветы к Могиле неизвестного Солдата и памятнику маршалу СССР Георгию Жукову.

«Хочу извиниться перед русским народом за все те военные, ненавистные и буквально фашистские резолюции, которые принимают в Европарламенте против России», - сказал Блаха.

Ранее о намерении посетить Москву заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он планирует это сделать в следующем году и принять участие в мероприятиях по случаю 80-летия Второй Мировой войны.

#Москва #в стране и мире #Русофобия #словакия #извинения #политик #евродепутат
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