Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря

Пара стратегических ракетоносцев Ту-95 выполнила плановый полет над Японским морем, сообщили в Министерстве обороны России и продемонстрировали кадры полетов.

В воздухе самолеты находились около 10 часов. На кадрах запечатлены взлет Ту-95МС с аэродрома, сам полет самолетов в небе, работа летчиков и посадка. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи Су-30СМ.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.