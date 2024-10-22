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Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря

Продолжительность полета стратегических ракетоносцев составила около 10 часов.
2024-10-22 14:25:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пара стратегических ракетоносцев Ту-95 выполнила плановый полет над Японским морем, сообщили в Министерстве обороны России и продемонстрировали кадры полетов.

В воздухе самолеты находились около 10 часов. На кадрах запечатлены взлет Ту-95МС с аэродрома, сам полет самолетов в небе, работа летчиков и посадка. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи Су-30СМ.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Ту-95 #МО РФ #ракетоносцы
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