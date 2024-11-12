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Генпрокурор РФ поручил проверить данные о росте цен на молоко

Ранее сообщалось, что крупнейший производитель питьевого молока предупредил о повышении отпускных цен.
Владимир Рубанов 2024-11-12 16:35:04
© Фото: Belkin Alexey news.ru, Global Look Press

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку информации о возможном повышении цен на молоко, которое готовят производители.

К проведению проверки привлекут Федеральную антимонопольную службу, Министерство сельского хозяйства и Министерство промышленности и торговли.

Учитывая важность молочной продукции для населения, прокуроры проведут детальный анализ действий хозяйствующих субъектов, говорится в сообщении.

Если проверяющие найдут нарушения, они примут меры прокурорского реагирования, чтобы предотвратить необоснованное завышение цен и защитить права потребителей.

Ранее сообщалось, что крупнейший производитель питьевого молока в России предупредил о повышении отпускных цен. Компания сослалась на подорожание сырого молока из-за «внешних факторов». Среди них указываются рекордные оптовые цены и повышенный спрос на жировую составляющую молока для производства масла.

#цены #производители #Сельское хозяйство #молоко #Генеральная прокуратура #продукты питания #социально значимые товары
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