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Вооруженные силы США ударили по проиранским группировкам в Сирии

Центральное командование утверждает, что такие действия снизят возможности группировок по атакам на силы США.
Карина Тазетдинова 2024-11-12 02:02:59
© Фото: сирия Ammar Safarjalani, XinHua, Global Look Press

Центральное командование Пентагона заявило, что вооружённые силы США атаковали проиранские группировки в Сирии. В частности, удары пришлись на 9 целей.

«Силы центрального командования нанесли удары по девяти целям в двух местах, связанных с иранскими группами в Сирии», — следует из сообщения.

Из их заявления следует, что атака была ответной. Пентагон утверждает, что такие действия снизят возможности группировок по ударам на силы Соединенных Штатов.

Ранее американская база в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу с помощью ракет и беспилотников.

#сирия #сша #Пентагон #проиранские группировки
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