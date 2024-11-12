Вооруженные силы США ударили по проиранским группировкам в Сирии

Центральное командование Пентагона заявило, что вооружённые силы США атаковали проиранские группировки в Сирии. В частности, удары пришлись на 9 целей.

«Силы центрального командования нанесли удары по девяти целям в двух местах, связанных с иранскими группами в Сирии», — следует из сообщения.

Из их заявления следует, что атака была ответной. Пентагон утверждает, что такие действия снизят возможности группировок по ударам на силы Соединенных Штатов.

Ранее американская база в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу с помощью ракет и беспилотников.