ГД приняла закон о запрете усыновления детей для стран со сменой пола

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий гражданам стран, где разрешена смена пола, усыновлять детей в России.

Решение было принято единогласно - все 411 членов проголосовали за.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин по результатам голосования объявил, что федеральный закон принят, и поздравил коллег.

Речь идет об отказе в усыновлении и опеке для граждан Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где возможна смена пола либо путем хирургического вмешательства, либо с помощью внесения изменений в документы.

Законопроект о смене пола действует в России с 2023 года (за исключением случаев необходимости медицинского вмешательства для лечения врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний). По словам Володина, подобные процедуры ведут к вырождению нации.