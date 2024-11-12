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ГД приняла закон о запрете усыновления детей для стран со сменой пола

Мера коснется граждан Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии.
Ирина Егорова 2024-11-12 14:07:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий гражданам стран, где разрешена смена пола, усыновлять детей в России.

Решение было принято единогласно - все 411 членов проголосовали за.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин по результатам голосования объявил, что федеральный закон принят, и поздравил коллег. 

Речь идет об отказе в усыновлении и опеке для граждан Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где возможна смена пола либо путем хирургического вмешательства, либо с помощью внесения изменений в документы.

Законопроект о смене пола действует в России с 2023 года (за исключением случаев необходимости медицинского вмешательства для лечения врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний). По словам Володина, подобные процедуры ведут к вырождению нации.

#голосование #госдума #Запрет #закон #Усыновление #смена пола
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