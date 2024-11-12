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Оператор FPV-дрона уничтожил Stryker ВСУ в Харьковской области

Передвижение вражеской боевой бронированной машины вскрыли военнослужащие группировки войск «Север» при помощи средств воздушной разведки.
2024-11-12 14:11:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской боевой бронированной машины Stryker американского производства. 

Ее передвижение при помощи средств воздушной разведки было замечено военнослужащими подразделения спецназа из состава группировки войск «Север». Stryker двигался по дороге в Харьковской области. 

Проанализировав полученные разведданные, военнослужащие решили привлечь оператора FPV-дрона. В результате удара удалось добиться прямого попадания и уничтожить бронемашину. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что уничтожение цели подтвердили данные объективного контроля, полученные при помощи средств воздушной разведки.

Ранее сообщалось, что операторы БПЛА уничтожили орудие ВСУ на Курском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #бронетехника #Харьковская область #уничтожение #Stryker #FPV-дроны
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