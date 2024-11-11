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Оператор FPV-дрона уничтожил украинский пикап в курском приграничье

Противник пытался провести ротацию личного состава, но потерпел полную неудачу.
2024-11-11 15:30:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении пикапа с боевиками ВСУ в приграничном районе Курской области. 

Пикап врага был выявлен при помощи беспилотного летательного аппарата. Машина двигалась на позиции неприятеля для проведения ротации. 

Проанализировав полученные разведданные, российские военнослужащие приняли решение уничтожить автомобиль. Для этого был задействован расчет FPV-дрона группировки войск «Север».

Успешное попадание по движущемуся автомобилю было зафиксировано средствами объективного контроля. 

Ранее МО РФ сообщило, что экипаж вертолета Ми-28НМ ударил ракетами по боевикам и опорнику ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Автомобиль #беспилотники #уничтожение #пикап #FPV-дрон
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