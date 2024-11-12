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На Кубани тракторист зацепил плугом 50-килограммовую авиабомбу

Авиабомбу ФАБ-50 нашли в Апшеронском районе.
Сергей Лебедев 2024-11-12 13:26:29
© Фото: rosgvard_krasnodar, Telegram

В Апшеронском районе Краснодарского края обнаружили советскую авиационную бомбу ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Взрывоопасный предмет случайно нашел тракторист в поле у поселка Новые Поляны. Он зацепил 50-килограммовый боеприпас плугом во время вспашки земли.

Авиабомбу обезвредила инженерно-техническая группа ОМОН «Пластун». Отмечается, что ее уничтожили с соблюдением мер безопасности.

Недавно, сотрудники Росгвардии задержали москвича, который пытался с балкона обстрелять самодельными ракетами детский сад. Дебоширом оказался мужчина, который находится под домашним арестом.

#росгвардия #омон #Авиабомба #пластун #краснодарский #ФАБ-50 #край
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