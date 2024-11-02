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Москвич под домашним арестом пытался обстрелять ракетами детсад

Злоумышленник заявил, что хотел так скоротать время.
Сергей Лебедев 2024-11-02 11:55:31
© Фото: Росгвардия © Видео: Росгвардия

На юго-западе Москвы 23-летний житель столицы пытался с балкона обстрелять самодельными ракетами детский сад, расположенный на Ленинском проспекте. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Злоумышленника задержали сотрудники вневедомственной охраны, прибывшие на место по сигналу «Тревога» из дошкольного учреждения. Дебоширом оказался мужчина, который находится под домашним арестом.

На допросе москвич признался, что хотел скоротать время. При этом изготовить ракету ему не удалось, поэтому он просто закидывал территорию детсада бутылками со взрывоопасной жидкостью.

«Хотел сделать ракету... ракета не получилась. Дома взрывал», - признался злоумышленник.

В итоге мужчину передали полицейским для привлечения к ответственности.

#Москва #ракета #росгвардия #Задержание #детсад
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