Косачев назвал безответственными слова Мерца о поставках Киеву Taurus

Высказывания кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца о возможных поставках Украине немецких дальнобойных ракет Taurus для ударов вглубь РФ являются безответственными. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Разрешение на применение Taurus означает прямое участие немецких военных, то есть все более глубокое вовлечение Германии в конфликт на Украине», - подчеркнул политик.

По словам сенатора, вести разговор с Москвой при помощи ультиматумов - недальновидно и бесполезно.

Самым тяжелым последствием для «проигравших, которыми уже стали Германия и Евросоюз» станет процесс налаживания отношений, причем «не с нуля, а с глубокого минуса», добавил Косачев.

Напомним, что кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Фридрих Мерц анонсировал требование о прекращении боевых действий на Украине. В случае отказа он отправит ВСУ крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на удары вглубь российских территорий дальнобойным оружием. Оружие он был готов отправить за 24 часа.